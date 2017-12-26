В феврале 2018 года Украина подаст меморандум в рамках иска в гамбургский Международный трибунал ООН по морскому праву о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала" во вторник.

"Мы также завершаем сейчас работу над нашим меморандумом относительно конвенции морской, и он будет представлен на рассмотрение Арбитража в феврале 2018 года", - сказала Зеркаль.

Замминистра отметила, что после подачи меморандума у РФ будет 3 месяца на подачу возражений относительно юрисдикции, при этом на данные возражения Украина сможет подать свои комментарии. "После того как мы предоставим свой второй меморандум будут слушания, после которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции у Арбитража для рассмотрения этого дела, т.е. первые результаты могут быть уже в 2019 году", - добавила она

Зеркаль также отметила, что затем пройдут слушания по сути дела, а результатов стоит "ожидать не ранее 2021 года

Ранее "Страна" сообщала, что Украина хочет запретить строительство Керченского моста с помощью международных санкций.

Также в Украине насчитали 22 корабля, которые заходили в порты Крыма всего за месяц.