В Китае на 99% завершен очередной проект по постройке дорог с солнечными батареями. На таких магистралях электрические автомобили также могут заряжаться беспроводным способом.

Об этом передает УНН со ссылкой на Electronic.

Ранее властями было утверждено строительство уже второго проекта под названием "Солнечный проезд" на части автострады Цзинань, который составляет 1,6 км.

Техника строительства предусматривает прозрачный бетон над слоем солнечных панелей. Строительство уже завершено и ожидает подключения к сети.

Кроме того, "солнечная" дорога сможет обеспечивать информационную поддержку транспортных средств.

"Солнечная" автострада в городе Цзинань состоит из трех слоев. Верхний слой - это прозрачный бетон, который имеет аналогичные структурные свойства со стандартным асфальтом. Центральный слой - это солнечные панели, указанные как "весовые подшипники". Нижний слой - это отделение солнечных панелей от сырой земли под ними. Дорога будет достаточно долговечной для проезда как большого так и среднего по размерам транспортного средства", - говорится в опубликованном сообщении.

По фотографиям можно понять, что солнечные батареи покрыты пленкой, чтобы защитить их от внешних раздражителей.

Фото: imaginechine/REX/Shutterstock

Как сообщала "Страна", народные депутаты освободили от налогов и акциза отечественные электромобили. Кроме того, от уплаты НДС были освобождены операции по предоставлению услуг по перевозке пассажиров на такси, оснащенных исключительно электродвигателем.

Отметим, что Китай успешно вывел на орбиту три зондирующих спутника.