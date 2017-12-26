Государственное агентство Украины по вопросам кино планирует профинансировать производство фильма Владимира Зеленского "Он и Она", который недавно вспыхнул критикой за отмену сериала "Сваты".

Проект картины "Он и Она" стал победителем десятого конкурсного отбора Госкино, его готовы профинансировать на сумму около 18 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Контракт с компанией "Киноквартал" Госкино заключило 26 декабря.

Режиссер - Владимир Зеленский, авторы сценария - Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры - Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир.

Сумма государственной финансовой поддержки проекта составляет 17 млн ​​620 тыс. 596 грн при общей стоимости производства 35 млн 960 тыс. 400 грн.

Релиз фильма запланирован на февраль 2019 года.

"Он и Она" - история о том, что муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться. Во время испытательного срока, предоставленного судом, они на спор решают попробовать то, что не хотели или стеснялись делать, находясь в браке. Проходя через все, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства.

Как сообщала "Страна", ранее "Квартал 95" выпустил песню про "Лучшего Петю среди всех лучших Петь".

Также "Страна" публиковала трейлер фильма Владимира Зеленского "Слуга Народа 2".