В Киеве водитель иномарки совершил наезд на пешехода на переходе. Об этом пишет портал "Киев оперативный".

По словам водителя, инцидент произошел из-за яркого солнца, которое его ослепило.

"На бульваре Леси Украинки водителя автомобиля Volkswagen ослепило солнце и он не заметил красный сигнал светофора (по словам самого водителя). В этот момент дорогу переходил мужчина, увы случился наезд. Пешеход получил травмы головы и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель погиб в ДТП, убегая от полиции.

Также мы писали о том, как в Киеве на Окружной два Форда не поделили дорогу и устроили ДТП.