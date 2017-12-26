Соломенский райсуд Киева отменил обязательство сына министра внутренних дел Александра Авакова носить электронный браслет контроля как меру пресечения в рамках "дела рюкзаков" НАБУ. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Судебное заседание состоялось в пятницу, 22 декабря.

САП просила продлить сыну Авакова личное обязательство, ношение браслета и другие обязательства, но суд ходатайство отклонил.

При этом суд продлил личное обязательство и обязанность Авакова являться к следователю по первому вызову и сообщать о смене места проживания.

Суд отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

Напомним, что также суд снял арест с имущества Авакова-младшего.

1 ноября Соломенский районный суд отпустил Авакова-младшего под личное обязательство с ношением электронного средства контроля. Также личное обязательство избрано двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьем подозреваемому Владимиру Литвину.

14 ноября Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Авакову-младшему.

Позже суд арестовал недвижимость Авакова-младшего, Чеботаря и Литвина

Аваков сразу назвал дела в отношении сына и своего окружения политически мотивированными.