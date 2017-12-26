США частично приостанавили действие режима беспошлинного ввоза товаров из Украины в рамках программы Генеральной системы преференций (ГСП) США на 120 дней. Решение приняла Администрация президента Дональда Трампа, сообщает Министерство экономического развития и торговли.

Ранее мы писали, что США намерены это сделать из-за нарушений прав интеллектуальной собственности в стране.

22 декабря Офис торгового представителя США обнародовал соответствующее решение Трампа, передают "Украинские новости".

"Администрация Президента США одобрила решение о частичном приостановлении преференций в рамках GSP для Украины с отсрочкой решения на 120 дней. Офис торгового представителя США сообщил, что отсрочка является результатом положительных действий правительства Украины в направлении исправления ситуации с непрозрачной системой выплаты роялти правообладателям", - сказано в сообщении.

Сообщается, что одной из основных претензий США к Украине в рамках "Специального доклада 301" является непрозрачная деятельность организаций коллективного управления имущественными правами в сфере авторского и смежных прав.

Замминистра экономики Михаил Титарчук считает, что принятие ряда законопроектов, среди которых законопроект о географических указаниях (№6023), о торговых марках и промышленных образцах (№5699) и о полупроводниках (№5694) и другие, снимет большое количество замечаний Офиса Торгового представителя США в контексте "Специального доклада 301" и ГСП США.

Как сообщали Українські Новини, Трамп приостановил беспошлинный режим в отношении товаров из Украины.

В 2015 году Украина получила разрешение на беспошлинный ввоз около 5 000 товаров в США на период с 29 июля 2015 до 31 декабря 2017 года в рамках возобновления программы Генеральной системы преференций США.

Программа ГСП касается наиболее распространенных в производстве товаров: большого количества типов продукции химической промышленности, минералов и строительного камня, ювелирных изделий, многих типов ковров, а также определенных видов продукции сельского хозяйства и рыболовства.

Для пользования преимуществами беспошлинного режима в США по системе ГСП Украина должна продемонстрировать наличие эффективной защиты прав интеллектуальной собственности и трудовых прав, а украинские компании - соответствие критериям правил происхождения товара.

Министерство экономического развития и торговли инициировало законодательное урегулирование коллективного управления имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав, обнародовав законопроект "О коллективном управлении имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав".

Напомним, что Международный альянс интеллектуальной собственности в который раз внес Украину в Priority Watch List 2017 - число стран, где больше всего нарушаются права интеллектуальной собственности в мире.

Ранее "Страна" разбиралась, на что пойдут в Украине $350 миллионов, выделенных оборонным бюджетом США.