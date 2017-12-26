Пограничники Сумского отряда накануне днем предотвратили попытку незаконного пересечения границы транспортным средством в пункте пропуска через украинско-российскую границу "Бачевск", сообщает во вторник пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Около 17 часов в пункт пропуска прибыл автомобиль марки "ВАЗ". На нем следовал гражданин Украины 1972 года рождения, житель Сумщины. После прохождения пограничного контроля автомобиль был направлен пограничниками в зону таможенного контроля. В ходе оформления сотрудниками ГФС транспортного средства водитель внезапно совершил маневр и, набирая скорость, пытался покинуть пункт пропуска. Пограничники отреагировали мгновенно и с помощью средств принудительной остановки авто было остановлено и блокировано", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

За нарушение режима в пункте пропуска и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы на мужчину были составлены протоколы об административном правонарушении по статьям 202 и 185-10 КУоАП.

Напомним, сегодня ранее пограничники задержали "полицейского ДНР", который пытался выехать в Мариуполь, а затем в Германию.

Также пограничники рассказали подробности неудачной попытки самоубийства россиянина в аэропорту Запорожья.