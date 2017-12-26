Появились подробности ДТП в Индии, в котором погибла молодая украинка
Два человека, в том числе украинка, погибли на Рождество в ДТП в Индии, еще двое получили травмы. Об этом сообщает NDTV.
В полиции сообщили, что автомобиль с четырьмя людьми, в том числе двумя украинками врезался в дорожный разделитель и опрокинулся.
Украинские граждане 22-летняя Дана и 24-летняя Мария путешествовали из Канпура в Дели. Авария произошла в районе полицейского участка Махабана.
Трагедия случилась из-за густого тумана, видимость в котором была практически нулевой.
Все четверо были доставлены в ближайшую больницу, где Дана и еще один человек скончались.
В посольстве Индии в Дели отметили, что Дана и Мария приехали в Индию по туристической визе.
Ранее "Страна" сообщала, что в Индии в результате падения автобуса в реку погибли 32 человека.