Два человека, в том числе украинка, погибли на Рождество в ДТП в Индии, еще двое получили травмы. Об этом сообщает NDTV.

В полиции сообщили, что автомобиль с четырьмя людьми, в том числе двумя украинками врезался в дорожный разделитель и опрокинулся.

Украинские граждане 22-летняя Дана и 24-летняя Мария путешествовали из Канпура в Дели. Авария произошла в районе полицейского участка Махабана.

Трагедия случилась из-за густого тумана, видимость в котором была практически нулевой.

Все четверо были доставлены в ближайшую больницу, где Дана и еще один человек скончались.

В посольстве Индии в Дели отметили, что Дана и Мария приехали в Индию по туристической визе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Индии в результате падения автобуса в реку погибли 32 человека.