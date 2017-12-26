Во вторник, 26 декабря, кабинет судьи Окружного административного суда Киева, который в этот же день должен слушать дело Михаила Саакашвили, внезапно залило водой.

Об этом "Стране" сообщил соратник лидера "Руха новых сил" Давид Сакварелидзе.

"ДУСя (госуправление делами президента - ред.) и Окружной админсуд, где должны были сегодня рассматривать дело Саакашвили, находятся в одном здании. И чудесным образом со стороны ДУСи кабинет этого судьи сегодня залило водой. Там потоп. Наверное хотят уничтожить доказательства", - рассказал Сакварелидзе.

Отметим, что по адресу Петра Болбочана, 8, помимо суда, действительно находится "дочка" госуправления делами при президенте - "Проектное бюро Государственного управления делами".

26 декабря, в 13:30 состоится слушание дела Михо в Окружном административном суде Киева. Дело касается статуса его пребывания в Украине.

По словам Саакашвили, власть хочет отказать ему в статусе "временной защиты" и тем самым "создает условия для выдворения меня из страны".

Как сообщала "Страна", сегодня экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили пришел к зданию СБУ на допрос, но к следователю идти отказался.