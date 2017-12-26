Вечером 25 декабря дом директора одного из институтов Национальной академии медицинских наук Украины в Голосеевском районе Киева ограбили люди в масках. Об этом сообщает источник "Обозревателя".

Грабители проникли в дом около 22 часов.

Они связали 68-летнего хозяина дома и его 66-летнюю супругу и, угрожая ножом, потребовали отдать деньги.

Добычей преступников стала крупная сумма в гривне, евро и долларах США.

Всего около 15 миллионов в гривневом эквиваленте. На ограбление у бандитов ушло полчаса.

Как сообщала "Страна", ночью в Киеве на Крещатике разбили ломом стеклянные двери и ограбили магазин шуб.

Напомним, ранее киевлянина задержали после того, как он трижды ограбил одно и то же заведение.