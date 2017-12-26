В Киеве люди в масках ограбили дом директора института НАМН, украли 15 млн - СМИ
Вечером 25 декабря дом директора одного из институтов Национальной академии медицинских наук Украины в Голосеевском районе Киева ограбили люди в масках. Об этом сообщает источник "Обозревателя".
Грабители проникли в дом около 22 часов.
Они связали 68-летнего хозяина дома и его 66-летнюю супругу и, угрожая ножом, потребовали отдать деньги.
Добычей преступников стала крупная сумма в гривне, евро и долларах США.
Всего около 15 миллионов в гривневом эквиваленте. На ограбление у бандитов ушло полчаса.
Как сообщала "Страна", ночью в Киеве на Крещатике разбили ломом стеклянные двери и ограбили магазин шуб.
Напомним, ранее киевлянина задержали после того, как он трижды ограбил одно и то же заведение.
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