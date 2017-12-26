МИД Израиля сообщил, что уже около десяти государств готовы начать процедуру перевода посольств в Иерусалим. Об этом сообщает AFP.

По словам заместителя главы МИД Израиля Ципи Хотовели, министерство по этому поводу поддерживает связь с минимум десятью странами, некоторые из которых находятся в Европе.

В МИД не указали перечень таких стран. Но, по данным СМИ, среди них Гондурас, Филиппины, Румыния и Южный Судан.

Напомним, что ранее президент Гватемалы Джимми Моралес заявил, что они станут второй страной после США, кто перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим.

Гватемала была одной из девяти стран, которые на прошлой неделе проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей признание президентом Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. За документ проголосовали 128 стран, против — 9, еще 35 воздержались.

Украина просто не приняла участие в голосовании.