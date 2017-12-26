В Москве на 64-м году жизни умер создатель российского сегмента сети интернет, автор серии компьютерных технологий Валерий Бардин. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной смерти, по словам его супруги, стало онкологическое заболевание.

Как отмечает агентство, Бардин и значительно упростил им работу, создав систему, определяющую тематику материалов с помощью искусственного интеллекта.

Бардин родился 6 января 1954 года, закончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), работал программистом в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова (ныне — Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"). Именно там при активном участии Бардина в конце 1980-х годов была создана компьютерная сеть, вскоре подключенная к мировой сети - интернету.

Впоследствии он принимал участие в создании большого количества проектов в области компьютерных сетей и информационных технологий. Это советская операционная система ДЕМОС, первые в России интернет-провайдеры "Демос" и "Релком", первое новостное интернет-СМИ "Национальная служба новостей", Национальная электронная библиотека, аналитическая база данных "Интегрум".

Как сообщала "Страна", ранее назвали причину смерти популярного блогера Антона Носика.

Напомним, ранее в России ночью умер известный блогер и журналист Антон Носик.