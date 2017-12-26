Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что самые большие риски принятого госбюджета Украины на 2018 год заключены в быстром росте расходов.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстром росте текущих расходов – темп роста существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ. В совокупности это будет вредить конкурентоспособности Украины, а в конце концов будет угрожать ее долговой устойчивости", – заявил Люнгман.

Он напомнил, что МВФ и Украина сотрудничают в рамках программы, которая заканчивается в марте 2019 года. По его словам, важно, чтобы налогово-бюджетная политика преследовали три цели: сокращение долга путем удержания фискальных дефицитов на низком уровне; контроль текущих расходов; внедрение реформ для улучшения налоговой системы и качества госуслуг.

Напомним, что 22 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал государственный бюджет-2018, принятый парламентом 7 декабря.