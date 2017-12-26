Жители Верхнеторецкого в Ясиноватском районе Донецкой области получили возможность пересекать условную линию разграничения сторон по упрощенной процедуре. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Этот шаг командованием антитеррористической операции сделан навстречу людям, учитывая их насущные потребности", – говорится в сообщении.

Военные напомнили, что до недавнего времени Верхнеторецкое находилось в серой зоне. Сейчас поселок полностью контролируется ВСУ. Пересекать линию соприкосновения разрешено временно, в пешем порядке. Автомобильный транспорт здесь не пропускается.

"Жители Верхнеторецкого и близлежащих сел преимущественно идут во временно неподконтрольные правительству Украины города, чтобы посетить близких и родных. Некоторые работают на местных предприятиях и тому подобное. Интенсивность пересечения растет 5 и 20 числа каждого месяца, когда люди идут на украинскую сторону для того, чтобы получить пенсию и другие социальные выплаты", – рассказал один из бойцов.

Как сообщала "Страна", линию разграничения на Донбассе можно пересечь пешком и на машине.

Напомним, увеличена квота на товары, которые может перевозить 1 человек через линию разграничения на Донбассе.