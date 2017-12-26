Известная певица Даша Астафьева, солистка группы Nikita заявила, что будет до последнего защищать своего избранника Артема Кима, которого задержало НАБУ по подозрению в присвоении 27 млн грн.

В частности, певица пригласила всех неравнодушных к этой истории 27 декабря в Соломенский суд, где пройдет заседание суда по делу Кима.

"Уважаемые господа журналисты, редакторы и продюсеры! Прежде всего, хочу поздравить вас с предстоящими праздниками и пожелать всем счастливого завершения этого года! Как вы знаете, 2 августа по факту незаконного возбуждения уголовного дела был арестован мой жених Артем Ким. Я никак не комментировала это происшествие в виду определенных обстоятельств. На данный момент я считаю своим долгом выступить в защиту Артема. Приглашаю вас в среду 27 декабря, в 11:00 в Соломенский районный суд г.Киева (ул.Шутова 1), где пройдет заседание суда по делу Артема Кима, и я смогу прокомментировать сложившуюся ситуацию", - написала она.

Фото: instagram.com

Астафьева и 37-летний Артем Ким, сына Виссариона Кима, бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС, встречаются более 2-х лет. В интервью журналу Viva Астафьева говорила, что Артем именно тот человек, которого она ждала: "Я не скрываю, что встретила мужчину, которого очень долго ждала, ради которого я так часто была одинока даже рядом с кем-то. В моей жизни появился тот, кого я в своих мечтах и желаниях отточила, как бриллиант".

Напомним, Ким, подозревается в присвоении и завладении путем злоупотребления служебным положением 27 миллионов гривен. "Задержанный, используя родственные связи с бывшим генеральным директором" Южно-Украинская АЭС "(входит в состав ГП "НАЭК "Энергоатом"), в течение 2012-2014 годов способствовал победе двух коммерческих структур в торгах по закупке электрощитового оборудования, которые проводила атомная электростанция",- заявили в НАБУ.