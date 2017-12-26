Фэнтези "Тайна Печати дракона: путешествие в Китай" с участием Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана выйдет в широком прокате с 16 августа 2018 года. Об этом сообщает kinobusiness.com.

По сюжету английский путешественник Джонатан Грин (Джейсон Флеминг) получает от императора Петра I заказ на изготовление карт восточных рубежей России.

Ему предстоит долгий путь с невероятными приключениями и опасностями.

Картограф столкнется с массой головокружительных открытий по пути в Китай.

Его ждут неожиданные встречи с диковинными существами, принцессами из Поднебесной, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ваном, Царем всех драконов.

Режиссером и сценаристом выступил Олег Степченко, команда Джеки Чана занималась постановкой боевых и экшен-сцен. В касте также значатся Павел Воля, Рутгер Хауэр, Андрей Мерзликин, Юрий Колокольников, Чжан Ланьсинь, Чарльз Дэнс, Александр Робак, Кристофер Фэйрбэнк, Анна Чурина и другие.

Как сообщала "Страна", год назад Джеки Чан получил первый в своей карьере "Оскар".

Напомним, Арнольд Шварцнеггер и Джеки Чан снимутся в продолжении фильма "Вий".