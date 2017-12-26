Температура в некоторых регионах Украины на Новый год будет до 8-12 градусов тепла. Об этом сообщают синоптики в Facebook.

Народные и метеорологические прогнозы ведущих экспертов на Новый год 2018 совпадают не во всем. Ранее синоптики обещали небольшие морозы и возможный снег, сейчас стоит ожидать плюсовой температуры, утверждает Наталья Диденко.

Предновогодняя неделя и сам Новый год 2018 в Украине будут довольно теплыми, но не сухими. Так, 29-30 декабря в большинстве областей ожидаются дожди с мокрым снегом, на дорогах - гололедица. Периодически будет усиливаться ветер.

Средняя ожидаемая температура в Украине 26-31 декабря - от +2 до +8 С.

1 января 2018 года украинцы встретят с потеплением до +12 С в некоторых южных регионах. В Черниговской, Ровенской и Житомирской областях возможен дождь с мокрым снегом.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Начиная с четверга, в столице температура воздуха поднимется до 7-8 С днем. Ночью температура в эти дни не опустится ниже 1 С.

Предполагается, что в ночь на 31 декабря 2017 года в столице будет около 0 С, а днем до +3 С. В новогоднюю ночь в Киеве ожидается до -1 С. 1 января 2018 года днем будет до 4 градусов тепла и без осадков.

На Новогодние праздники в Карпатах обещают небольшой снег, но из-за высоких температур на горных покровах он не задержится. Ниже 4 С температура воздуха в горах не опуститься.



Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Вазира Мартазинова отметила, что 31 декабря и 1 января ожидается потепление. Температура в Киеве на Новый год будет в пределах от -2 до -4 ºС. Возможен мокрый снег.



Немного холоднее - около -5 ºС на востоке и севере страны, а также в центральных областях. Здесь не исключены снегопады. Ноль и мокрые осадки стоит ждать на юге.



Снег в Карпатах на новогодние праздники будет неустойчивым из-за высоких температур, отметила Мартазинова. В западных регионах столбик термометра не опустится ниже -4ºС.



А вот дальнейшие праздники пройдут в более зимней атмосфере. После Нового года температура ночью достигнет -17 ºС.



Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, готовиться нужно к еще более низким температурам.

Фото: vesti-ukr.com

По его мнению, зима 2018 будет с морозами до -30ºС. Но есть надежда, что начнутся они после праздничной ночи. Синоптик обещает до -5 ºС на Новый год, сильные снегопады перед праздником и после него.



Главный синоптик страны Николай Кульбида утверждает, что сильных морозов не будет. По его словам, прогнозы и метеорологические наблюдения за последние годы, не предвещают сильного холода. Погода будет в пределах нормы для начала января.



Утешающий прогноз дает и заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. По ее словам зима будет теплой, со средними температурами на 2-3 градуса выше нормы.

Ранее в проекте "Битва синоптиков" мы рассказывали, что погода на Новый год в Киеве не порадует зимней сказкой.

Напомним, что украинцев ждут сразу 10 выходных на Новый год и Рождество.