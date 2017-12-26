Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили пришел к зданию СБУ, но общаться со следователем отказался, поскольку считает, что вызвать одной повесткой на один день для проведения двух различных следственных действия запрещено украинским Уголовно-процессуальным кодексом. Об этом он заявил в интервью журналистам в Киеве

"Сегодня они меня вызвали в нарушение статьи 245 УПК. Согласно этой статье, призывать меня для проведения одновременно двух различных следственных действий запрещено. Я ни шагу не сделаю нарушение закона ... Они хотят получить образцы моего голоса. А чего тогда Луценко в Верховной Раде какие-то мультики крутил обо мне? Я им напою такую ​​песню, они долго будут помнить. Я готов сдать образцы моего голоса", - сказал Саакашвили журналистам.

Также он отметил, что если его все-таки посадят под домашний арест в начале января, он поставит на Банковой большой экран и будет из дома вещать прямо в окна президента.

Напомним, 18 декабря Саакашвили пришел в Генпрокуратуру, пообщался с журналистами, одна не пошел на допрос к следователю ГПУ, заявив, что его дело должна расследовать Служба безопасности Украины.