Мелания Трамп выбрала лабутены для работы на горячей рождественской линии
Дональд Трамп и его супруга Мелания в рождественский сочельник присоединились к ежегодному развлечению для детей от американских военных. Президент США помогал детям по телефону отслеживать перемещения Санта-Клауса. Об этом передает Hola.
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 62-й год подряд организовало горячую линию операторами на котором поработал глава государства. Причем дети не знали заранее, что будут говорить с президентом.
Всего Дональд и Мелания Трампы переговорил с 11 детьми в возрасте от пяти до двенадцати лет.
При этом Мелания Трамп продемонстрировала стильный и яркий образ. На фото она в красном платье от Hervé Pierre и туфлях на каблуках от Christian Louboutin.
Фото: hola.com
Фото: hellomagazine.com
Фото: instagram.com
Напомним, что Трамп с Меланией и детьми открыли рождественскую елку у Белого дома.
Как сообщала "Страна", Мелания Трамп с голыми плечами позировала для рождественской открытки.