Дональд Трамп и его супруга Мелания в рождественский сочельник присоединились к ежегодному развлечению для детей от американских военных. Президент США помогал детям по телефону отслеживать перемещения Санта-Клауса. Об этом передает Hola.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 62-й год подряд организовало горячую линию операторами на котором поработал глава государства. Причем дети не знали заранее, что будут говорить с президентом.

Всего Дональд и Мелания Трампы переговорил с 11 детьми в возрасте от пяти до двенадцати лет.

При этом Мелания Трамп продемонстрировала стильный и яркий образ. На фото она в красном платье от Hervé Pierre и туфлях на каблуках от Christian Louboutin.

Фото: hola.com

Фото: hellomagazine.com

Фото: instagram.com

Напомним, что Трамп с Меланией и детьми открыли рождественскую елку у Белого дома.

Как сообщала "Страна", Мелания Трамп с голыми плечами позировала для рождественской открытки.