Михаил Саакашвили готовит иск в Европейский суд по правам человека против властей Украины по инциденту с его задержанием в квартире на Костельной в центре Киева. Об этом он сказал в общении с журналистами под стенами СБУ, куда он пришел на допрос.

Он считает это похищением и будет будет требовать от Украины компенсации, ведь Печерский райсуд его отпустил, а значит признал по сути не виновным.

"СБУ действовала, как чистые бандиты похитили меня из дома, применили физическое насилие без единого документа, который бы позволял это делать. По решению Печерского суда они все уголовно наказуемые преступники", - заявил Саакашвили.

На сам допрос в СБУ Михо идти отказывается.

Ранее Саакашвили под стенами СБУ заявил о нарушениях при задержании. "Они гонялись за мной, как волк за зайцем в "Ну погоди!".

Также напомним, Высший совет правосудия открыл дело против судьи Цокол, отпустившей Саакашвили.