Украинская группа Onuka исполнила легендарный хит Николая Леонтовича "Щедрик". Видео игры на различных народных инструментах посреди аэропорта им. Даниила Галицкого во Львове появилось на Facebook-странице группы.

Солистка группы Наталья Жижченко выбрала именно "Щедрик" потому, что считает эту песню абсолютно зимним саундтреком.

"Почему мы решили снять это видео в аэропорту? Потому что" дорога "стала нашей вторым домом и весь год мы "летали, как ласточки"! Наш год был очень плодотворным. Изнурительным. Интересным. Непревзойденным. Неожиданным. Сотни выступлений, разные люди, города и края. Захватывающие съемки, ежедневная студийная работа, репетиции и запись оркестра, аншлаги в старинных театрах и сверхсовременная сцена Евровидения. Я благодарю моей команде и музыкантам - вы неотразимы, добросовестные, талантливые и лучшие Люди! Счастливых всем праздников. Мира нашим домам!" - написала Onuka в Facebook.

Как сообщала "Страна", О.Torvald презентовал новогодний рок-хит на мотив "Щедрика".

Напомним, на Харьковском рынке хором спели "Щедрик".