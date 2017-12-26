ONUKA исполнила магический зимний трек посреди львовского аэропорта. Видео
Украинская группа Onuka исполнила легендарный хит Николая Леонтовича "Щедрик". Видео игры на различных народных инструментах посреди аэропорта им. Даниила Галицкого во Львове появилось на Facebook-странице группы.
Солистка группы Наталья Жижченко выбрала именно "Щедрик" потому, что считает эту песню абсолютно зимним саундтреком.
"Почему мы решили снять это видео в аэропорту? Потому что" дорога "стала нашей вторым домом и весь год мы "летали, как ласточки"! Наш год был очень плодотворным. Изнурительным. Интересным. Непревзойденным. Неожиданным. Сотни выступлений, разные люди, города и края. Захватывающие съемки, ежедневная студийная работа, репетиции и запись оркестра, аншлаги в старинных театрах и сверхсовременная сцена Евровидения. Я благодарю моей команде и музыкантам - вы неотразимы, добросовестные, талантливые и лучшие Люди! Счастливых всем праздников. Мира нашим домам!" - написала Onuka в Facebook.
Как сообщала "Страна", О.Torvald презентовал новогодний рок-хит на мотив "Щедрика".
Напомним, на Харьковском рынке хором спели "Щедрик".