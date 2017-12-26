При попытке выехать на подконтрольную украинской власти территорию Украины через КПВВ "Гнутово" был задержан гражданин Украины 1981 года рождения, который в период с 2014 по 2015 годы проходил службу в Снежнянском отделе так называемой "полиции ДНР" в должности оперуполномоченного. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Как пояснил мужчина, уволился он именно из-за полного беззакония и коррупции в рядах своих "коллег". Также он добавил, что работу на временно оккупированной территории найти трудно, поэтому в Мариуполь ехал, чтобы сделать загранпаспорт и переехать в Германию", - сообщил сепаратист.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

В отдел Нацполиции в Донецкой области направлено уведомление по ч.1 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Гражданин передан сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что бывшего пограничника подозревают в переправке беркутовца в Белоруссию.

Также мы писали о том, как пограничники задержали украинца, который хотел выехать из Крыма по паспорту брата.