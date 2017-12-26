Кабмин назначил Петра Семерея гендиректором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ).

Распоряжение от 20 декабря 2017 было опубликовано на сайте Кабмина.

Прежний глава Концерна РРТ Владимир Ищук уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Он занимал должность с июля 2015 года.

Петр Семерей с 1993 года был директором Волынского областного радиотелевизионного передающего центра Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

С сентября 2003 года - первый вице-президент Концерна РРТ.

В апреле 2005 года был назначен членом Нацкомиссии по вопросам регулирования связи Украины, в составе которой проработал пять лет.

С 2010 года - директор компании "Телесет Украины".

Концерн РРТ - госоператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи.

Напомним, что в Украине официально объявили тендер на продажу частот 4G.

Как сообщала "Страна", с нового года телевизионщики вдвое повысят плату для провайдеров.