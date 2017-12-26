Во Львове поздно вечером в воскресенье, 24 декабря, внезапно включилась тревожная сирена. Сейчас продолжается расследование инцидента, но причину пока никто не может назвать.

В частности "Укртелеком" отчитывается, что к автоматическим телефонным станциям, через которые организована связь с сиренами Львова, не было несанкционированного доступа, передает УНН.

"Сейчас работает комиссия, цель которой выяснить причины срабатывания. В настоящее время специализированная охрана АТС подтвердила, что к станциям не было несанкционированного доступа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование принадлежит Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, а "Укртелеком" обеспечивает связь сирен с центром управления и поддержания оборудования оповещения в надлежащем техническом состоянии. Центр управления расположен в помещениях Львовской ОГА и подчиняется структурам областного руководства. Связь с сиренами организован через пять АТС ОАО "Укртелеком", которые работают в автоматическом режиме, без привлечения сотрудников общества.

Расследование инцидента продолжается.

Полицейские уже открыли уголовное производство по этому факту.

"Сирены во Львове сработали безосновательно, по факту включения сирен проводится проверка правоохранительными органами, также проводится служебная проверка", - сообщили в местной ОГА.

А в горсовете говорят, что "сирены в городе раздавались из-за сбоя системы".

"По оперативной информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, вечером 25 декабря в городе включилось оповещение из-за сбоя системы. По словам оперативного дежурного во Львовской ОГА, он оповещения не включал. По предварительной информации, произошло несанкционированное включение аппаратуры "Укртелекома". Специалисты выясняют причины ситуации", - сообщили в пресс-службе горсовета.

Также напомним, во Львове разрисовали краской и выбили стекла в отделении "Сбербанка".

Ранее под Львовом 16-летний парень погиб под электропоездом.