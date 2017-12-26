Российский телеканал Russia Today поздравил своих зрителей с новогодними праздниками, опубликовав видео, в котором Дед Мороз захватил в заложники Санта-Клауса.

В ролике американский мальчик просыпается от шума и, спустившись на первый этаж своего дома, застает у камина и елки связанного Санта-Клауса и Деда Мороза возле него.

"А прочти-ка мне стихотворение", – обращается Дед Мороз к ребенку. Далее появляется надпись "Мы взломали Рождество. Русские хакеры" (видимо таким образом решили поиронизировать над обвинениями россиян в хакерских атаках на органы власти Запада). После этого испуганный мальчик декламирует четверостишие, широко известное по фильму "Брат 2", основное действие которого происходит в США.

"Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок", – зачитывает с акцентом американский ребенок.

Ранее сообщалось, что Russia Today собирается уйти из США, если власти усилят давление.

Также в СМИ рассказывали, что экс-советник Трампа получал деньги от Russia Today.