Журналист "Страны" Анастасия Товт, задержанная полицией в Ватикане, вышла на связь после 13 часов молчания. В данный момент она находится в римском аэропорту, куда ее доставили сотрудники местной полиции.

"Меня задержали в 10.30 утра. Официальную причину никто не назвал. Полицейский оговорился, что задержали за то, что снимала на телефон Фемен. Отобрали два телефона и компьютер. Сказали, что вернут через адвоката. Привезли в участок. Обыскали, раздели догола. Искали оружие и наркотики. Сняли все возможные отпечатки пальцев. Звоню из аэропорта с телефона случайного человека", сказала Анастасия.

Ранее "Страна" сообщала, что украинская секстремистка оголилась в центре Ватикана и ее скрутила полиция.