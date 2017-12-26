Иностранцы, которые пробуют получить гражданство США путем прохождения службы в американских вооруженных силах, попали под угрозу. Власти США приняли решение о заморозке действия соответствующей государственной программы.

Об этом сообщила в воскресенье газета Military Times.

По данным журналистов, программа "Прием на жизненно важную для национальных интересов военную службу" (Military Accessions Vital to National Interest, MAVNI - Прим.Ред.) была заморожена в июле 2017 года.

Запущенная около десяти лет назад, эта программа была призвана обеспечить заполнение иностранными рекрутами вакансий в ВС США в различных узкоспециализированных областях, включая не только иностранные языки, но и медицину и даже религию (служба капелланов) в силу отсутствия соответствующих претендентов среди граждан США.

В обмен на выполнение обязанностей наемников иностранцам - в случае успешного прохождения определенного срока службы - фактически гарантировалась натурализация в США.

Однако минувшим летом, по данным журналистов, в службе безопасности США озаботились тем, что такой "иностранный набор" создает внутреннюю угрозу для самих Вооруженных Сил и программа застопорилась. Вместе с этим оказалась под угрозой и перспектива обретения гражданства США.

"Программа по-прежнему приостановлена", - сообщил изданию информированный источник. По его данным, с июля ни один новый иностранный рекрут не надел американскую военную форму, а тем иностранным гражданам, которые к тому времени уже находились в рядах ВС США, теперь приходится проходить куда более серьезную проверку на благонадежность. В результате процесс натурализации иностранных наемников сильно замедлился, и до "разбора образовавшихся завалов" велено временно прекратить прием новых рекрутов.

Более того, в октябре Пентагон представил новые правила относительно продолжительности службы до получения новобранцами допуска к реальному выполнению воинских обязанностей, без чего нечего рассчитывать на предоставление гражданства. Как сообщается, в результате всех этих осложнений, под вопросом оказалась сама программа.

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис и некоторые высокопоставленные военные выступают за сохранение программы.

"Такие программы очень важны особенно в то время, когда мы заинтересованы в привлечении талантов, позволяющих нам играть более существенную роль в обеспечении безопасности", - приводит издание слова старшего советника председателя Комитета начальников штабов ВС США сержант-майора Джона Трокселла.

Он отметил, что рекруты, хорошо владеющие иностранными языками и другими редкими навыками, особенно нужны в то время, когда США расширяют зону проведения своих военных операций.

Как сообщала "Страна", Маккейн заявил, что предоставление летального оружия Украине - "это к миру".

Отметим, что по данным американских журналистов, представители США покупают в Украине старые советские самолеты для тренировок своих военных.