В течение понедельника, 25 декабря на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0.1- 0.5 м. В связи с осадками и снеготаянием, в некоторых местах ожидается последующий выход воды на поймы рек.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, 25 - 27 декабря ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) На 0,3 - 1 м, а также на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) На 0,2 - 0,7 м, местами выход воды на заводь.

На р. Стрвьяж в районе гидрологического поста Луки возможен выход воды на пойму.

Как сообщала "Страна", на католическое Рождество в трех западных областях может начаться наводнение. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупредили о подъеме уровня воды в реках Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областей.

Также мы информировали о том, что на дорогах Закарпатья уже ограничено движение из-за разлива рек.