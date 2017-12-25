После введения безвизового режима с ЕС внутри Украины усугубилась проблема трудовой миграции.

Сегодня каждый пятый украинец готов согласиться на рискованное предложение о трудоустройстве за рубежом и в результате попасть в рабство. Квалифицированные кадры уезжают в Европу, ради зарплаты грузчика.

Об этом сообщает "Сегодня".

Трудовая миграция для Украины уже была проблемой номер один, однако с получением безвиза ситуация только усугубилась.

При этом на заводе в Чехии или Польше украинцам никто не гарантирует, что они получат обещанное.

В качестве примера издание сообщает о Лине, которая приехала в Чехию по программе привлечения специалистов. Работа для неё была не профильная - изготовление жалюзи, но инженеру-строителю с 20-летним стажем крупная международная компания пообещала достойную по украинским меркам зарплату.

Вместо стабильно высокой зарплаты и благоприятного климата украинка получила химическое отравление.

Врача на заводе не оказалось, а без знания языка обратиться в больницу не удалось. Опасаясь за здоровье, Лина ушла с завода, где зарплату полностью так и не получила. Теперь она, квалифицированный инженер, в чужой стране моет офисы.



Ярослав два года назад устроился водителем погрузчика на складе автозапчастей в пригороде Кракова. Оклад по местным меркам ниже минимального - поляки за такие деньги работать отказываются, однако украинцу обещали ещё и сверхурочные.



"Ставка 10 злотых в час, ты восемь часов отработал по 10 злотых. Если ты отрабатываешь больше - тебе должны 15 платить. Если ты выходишь на выходные, то 20. Так должно быть по договору. А они платили по 10", - рассказал мужчина.



Как отмечает издание, невыплата - самая распространенная проблема, с которой сталкиваются украинцы, рискнувшие работать в Европе.

Дипломаты иногда находят рычаги влияния и помогают. Но только в том случае, если человек трудится легально, но легально и платят меньше.



В итоге, каждый должен сам для себя решить: рискнуть и поехать, уповая на то, что сомнительные схемы позволят заработать больше, или остаться, заработав меньше, но сэкономив время, нервы и те же самые деньги.

"Страна" выясняла, как украинцы становятся рабами в Польше.

Как сообщала "Страна", украинцы вышли в лидеры по отказам во въезде и депортациям в ЕС. Чаще всего граждане Украины путешествовали через сухопутные границы с Польшей и Румынией.

Напомним, что в Польше, куда едут на работу украинцы, выросло число мигрантов-рабов.