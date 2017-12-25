Моряки с эсминца Военно-Морских Сил (ВМС) Аргентины Sarandi сообщил о двух новых объектах, обнаруженных в зоне поиска пропавшей аргентинской подводной лодки San Juan.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВМС южноамериканской республики, передает ТАСС.

Как сообщается, объекты находятся на глубине 500 и 700 м. "Они будут идентифицированы, когда метеорологические условия позволят работать телеуправляемым подводным аппаратам", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, из-за плохой погоды уже было отложено обследование объекта, зафиксированного в воскресенье на глубине 814 м. Его должны были изучить при помощи российского подводного аппарата "Пантера плюс", который находится на борту судна ВМС Аргентины Islas Malvinas.

В зоне операции продолжают работать аргентинское судно Puerto Argentino и американское океанографическое судно Atlantis. "Как планируется, сегодня во второй половине дня к поиску присоединится российское океанографическое судно "Янтарь", - отмечает пресс-служба. Судно прерывало участие в операции для пополнения запасов.

Как сообщала "Страна", командир аргентинской военной базы внезапно подал в отставку в разгар поисков пропавшей подлодки. Плата Габриель Гонсалес, отвечающий за информирование родственников членов экипажа пропавшей подводной лодки San Juan о ходе ее поисков, попросил об отставке.

Также мы сообщали, что представители ВМС Аргентины сообщили отцу моряка пропавшей подлодки, что экипаж погиб.