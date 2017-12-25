Сразу несколько американских компаний осуществляют закупки подержанных военных самолетов российского или даже советского производства Су-27 и МиГ-29 в Украине и других странах, где эта военная техника стояла на вооружении.

В список компаний, которые могут оказывать такие услуги, как отмечается в материале, входят Air USA, Tactical Air Support, Draken International и Pride Aircraft.

У первой, согласно информации на ее официальном сайте, имеется два учебных самолета МиГ-29, разработанных легендарным Иваном Микояном и его бюро. На сайте фирмы сообщается, что обе машины изготовлены в Советском Союзе и "импортированы из бывшей советской республики".

Цель этих дорогостоящих покупок - проведение тренировок военными США. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в журнале The National Interest.

На странице Draken International говорится, что в ее распоряжении имеются также устаревшие сегодня истребители МиГ-21. На сайте Pride Aircraft сообщается, что недавно она приобрела в Украине боевые самолеты Су-27. Разъясняется также, что они уже были проданы, но кому именно - не уточняется.

В публикации The National Interest отмечается, что истребитель Су-27 был замечен во время имитации воздушного боя с самолетом F-16 недалеко от авиабазы Неллис в американском штате Невада, возможно речь идет как раз об одной из машин, купленных в Украине.

В сентябре у данного объекта произошла авиакатастрофа, при которой погиб подполковник Эрик Шульц, который якобы служил в подразделении, специализирующемся на применении истребителей производства СССР и России, в том числе Су-27 и МиГ-29, с целью оценки их боевых качеств.

В материале приводятся слова американского пилота Джерри Гэллопа, который в прошлом ездил в Украину и участвовал в сделке по приобретению двух самолетов Су-27.

Он высоко оценил летные качества истребителя, в частности, его способность быстро набирать скорость, легко выходя за сверхзвуковой барьер, где самолет демонстрирует отличную управляемость.

Издание отмечает, что самолеты проходили испытания в США без вооружений, что существенно сказалось на их весе и летных характеристиках.

В материале также говорится, что техническое обслуживание самолетов производства России и СССР, вероятнее всего, обходится в США очень дорого, но это выгодный бизнес, если американские ВВС готовы платить за возможность использовать данные самолеты в тренировках.

На авиабазе Неллис еще со времен холодной войны располагается исследовательский центр, занимающийся изучением оружия "вероятного противника", в первую очередь СССР.

Как отмечает американский журнал Popular Mechanics, Шульц был командиром эскадрильи подразделения ВВС США, занимающегося тестированием и оценкой иностранных самолетов. Среди прочих на вооружении эскадрильи находятся истребители Су-27, полученные США через третьи страны.

По мнению издания, вероятной причиной того, что власти не раскрывают тип разбившегося самолета, может быть то, что Шульц пилотировал как раз иностранное воздушное судно.

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото командирских полетов бригады тактической авиации "Центр" на Миг-29, а также о том, что в России показали новейший истребитель МиГ-35 поколения "4++".