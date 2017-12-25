К 2100 году количество мигрантов, ежегодно прибывающих в страны Евросоюза может возрасти в несколько раз. Вследствие разрушительных климатических изменений это число, возможно, увеличится до 1 млн человек.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на ученых Колумбийского университета в Нью-Йорке, которые изучали нынешние глобальные тенденции.

По мнению руководителя группы экспертов в Колумбийском университете профессора Вольфрама Шленкера, "в Европу устремится нарастающее количество отчаявшихся людей, бегущих из своих стран".

По мнению исследователей, изменения климата приведут к большему числу засух, наводнений, ураганов и повышению уровня мирового океана. Эти факторы, вероятно, в значительной степени затруднят сельскохозяйственную деятельность, а порой сделают ее невозможной, в различных регионах планеты, в том числе в странах к югу от Сахары и ряде районов Азии.

Такой глобальный эффект будет ощущаться и в Европе, но более низкие средние температуры, относительное благополучие и современная инфраструктура помогут сдержать негативные тенденции и сделают континент более привлекательным местом для мигрантов.

Прогнозы авторов исследования базируются, в частности, на данных о подаче заявлений гражданами из 103 стран на предоставление убежища в Евросоюзе в 2000 - 2014 годах, в среднем ежегодно достигавших 350 тыс. Эксперты сопоставили количество заявок с информацией об экологических факторах, таких как температура и погода, и скорректировали данные по таким аспектам, как конфликты и политическая нестабильность.

Рост числа мигрантов в Европе из-за изменения климата еще более обострит, по словам Шленкера, политическую напряженность. "(Страны - Прим.Ред.) Европы уже и так конфликтуют по поводу того, сколько принять беженцев", - констатирует он.

"Из истории человечества мы знаем, что массовая миграция нередко оборачивается конфликтами и войнами с разрушительными последствиями", - добавил эксперт из Лондонской школы экономики и политических наук Боб Уорд.

Как сообщала "Страна", в Кабмине назвали зарплату, которая остановит бегство украинцев за границу. Если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен, то это даст возможность удерживать людей в Украине.

Напомним, что украинцы вышли в лидеры по отказам во въезде и депортациям в ЕС.