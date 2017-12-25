Представитель Украины Василий Ломаченко вновь признан лучшим боксером 2017 года, вне зависимости от весовых категорий.

Такого титула он был удостоен от боксерского издания Fightnews.

Составители рейтинга издания отмечают его три, более чем уверенные победы, одержанные в течение 2017 года. В апреле Ломачеко досрочно победил чемпиона WBA в полулегком весе Джейсона Соса после девяти раундов боя.

В августе он вернулся, чтобы также досрочно одолеть Мигеля Марриагу - уже по итогам семи раундов. И, наконец, в декабрьском поединке между двумя двукратными олимпийскими чемпионами Ломаченко доминировал в бою с Гильермо Ригондо, заставив того признать поражение уже после шести раундов.

Ломаченко опередил в рейтинге спортивного издания Теренса Кроуфорда и Срисакета Сор Рундвисая, которые одержали по две победы (2-0) в 2017 году.

Как сообщала "Страна", боксер Ломаченко поразил поклонников фантастическим трюком в ринге. Ломаченко стал на руки, и на руках пропрыгал по диагонали ринга - из одного угла в другой. Причем наш боксер попеременно отталкивался от настила то ладонями, то кулаками.

Отметим, что чемпиону Ломаченко вручили награду имени Мухаммеда Али.