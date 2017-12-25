В понедельник, 25 декабря вблизи села Новофедоровка Чутовского района Полтавской области, на автодороге Киев - Харьков - Довжанский произошло смертельное ДТП.

Об этом передает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Столкнулись ехавший в сторону Харькова маршрутный микроавтобус "Mercedes Benz Sprinter", и грузовой автомобиль "MAN", который двигался в полтавском направлении.

После столкновения микроавтобус под управлением 38-летнего жителя Сумской области съехал в кювет, а грузовик частично вылетел на обочину и перекрыл полосу движения в направлении Харькова.

В результате аварии водитель микроавтобуса и 41-летняя пассажир - жительница Харьковщины получили травмы и были госпитализированы. От полученных травм водитель впоследствии скончался.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Фото: pl.npu.gov.ua/uk

Как сообщала "Страна", в Николаеве водитель погиб в ДТП, убегая от полиции. По предварительным данным, водитель транспортного средства допустил грубое нарушение правил дорожного движения – проехал на красный сигнал светофора.

Также мы писали о том, что в Киеве на Окружной два Форда не поделили дорогу и устроили ДТП.