В понедельник, 25 декабря завершился 25-й тур регулярного чемпионата Украины по хоккею (УХЛ). Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Первый матч завершающего хоккейного игрового дня 2017 года состоялся в Белой Церкви, где хоккеисты "Белого Барса" принимал "Галицких Львов".

Гости побежали вперед уже со стартового вбрасывания, и первый же бросок стал результативным для "Галицких Львов" – отличился Богдан Арабов. Сразу после заброшенной шайбы "львы" отошли к своим воротам, а "барсы" включили давление, и результатом стала шайба Дмитрия Даниленко, "пробившего" Владислава Вязовова с острого угла.

Вперед "Белый Барс" вышел на 17-й минуте матча, когда защитники "львов" оставили Евгения Тимченко одного прямо перед воротами – и нападающий отправил шайбу в ворота с убойной позиции.

Второй период начался с того же, чем закончился первый – "Белый Барс" проводил атаку за атакой, что привело к двум заброшенным шайбам в ворота "львов". Сначала на 24-й минуте отличился Иван Панов, оставшийся один перед пустым углом ворот, а буквально через минуту мощным броском счёт увеличил Максим Ядловский. "Галицкие Львы" имели несколько неплохих возможностей, и даже поиграли минуту в формате 5 на 3, но шайба упрямо не шла в ворота Сергея Люльчука.

Зато разыгрались хоккеисты "Белого Барса". По очереди забросили Иван Панов, Евгений Тимченко, Максим Ромахин и Никита Лесников, причём Тимченко и Ромахин отличились в меньшинстве! "Галицкие Львы" ответили на такую активность шайбой Романа Кизло, но последнее слово в поединке осталось за "барсами" – Владислав Куцевич и Руслан Ромащенко довели счёт до 10:2.

Завтра в Дружковке состоится заключительный матч Украинской хоккейной лиги в 2017 году – "Донбасс" будет принимать "Кременчук".

Напомним, что ранее третий матч 25-го тура между МХК «Динамо» и "Волками" был перенесен на 10 января.

"Белый Барс" - "Галицкие Львы" 10:2 (2:1; 2:0; 6:1)

Шайбы: 0:1 Арабов (Арустамов, Муртищев), 01:05. 1:1 Даниленко (Куцевич, Лесников), 08:00. 2:1 Тимченко (Ромащенко, Табашник), 16:11. 3:1 Панов (Тимченко, Ромащенко), 23:05. 4:1 Ядловский (Даниленко, Лесников), 24:20. 5:1 Панов (Тимченко, Ромащенко), 45:14. 6:1 Тимченко (Ромащенко, Табашник - меньш.), 57:18. 7:1 Ромахин (Сеник, Ядловский - меньш.), 58:46. 8:1 Лесников (Табашник, Даниленко - шестой полевой игрок), 50:40. 8:2 Кизло (Сирченко), 51:28. 9:2 Куцевич (Лесников, Даниленко), 51:38. 10:2 Ромащенко, 57:40.

Составы:

"Белый Барс": Люльчук (Качула); Табашник - Герцик, Васильев - Ядловский, Гриценко - Грицюк; Панов - Ромащенко - Тимченко, Куцевич - Даниленко - Лесников, Козиенко - Дурдыев - Печерских, Ромахин - Гуменюк - Сеник.

"Галицкие Львы": Вязовов (Дорош); Толстушко - Ратушный, Сысак - Сирченко, Середа - Порупа, Сивульский - Тонковид; Кизло - Дворник - Генералов, Абаджян - Муртищев - Арабов, Чиканцев - Алексейчук - Панченко, Брага - Попережай - Арустамов.

В другом матче 25-го тура УХЛ чемпиону состязаний - "Донбассу" противостоял "Кременчук".

Уже с первых минут первого периода гости показали, что намерены прервать победную серию "Донбасса". Команды обменялись опасными атаками, но открыть счёт так и не получилось. Однако на последней минуте первого периода Владиславу Луговому удалось воспользоваться численным преимуществом и пробить голкипера "Кременчука" Никиту Петленко. Эта шайба для Владислава стала первой, заброшенной в ворота своей бывшей команды после перехода в "Донбасс".

Вторая двадцатиминутка стартовала с преимуществом «Донбасса». Уже на второй минуте периода, в результате затяжной атаки, Виталий Лялька вывел свою команду вперёд. Спустя 4 минуты первое звено вновь отличилось в большинстве – Илья Коренчук забросил ещё одну шайбу в ворота "Кременчука".

Гораздо активнее в атаке вели себя подопечные Александра Савицкого в заключительном периоде матча, однако на экваторе третьего периода, с помощью Виктора Захарова, отличился другой нападающий "Донбасса" Александр Костиков забросив в ворота "горожан" четвёртую безответную шайбу.

Последнюю шайбу в матче на свой счет записал защитник дончан Александр Александров, реализовав ещё одно большинство своей команды. Ряд удалений в концовке матча так и не позволил "Кременчуку" забросить шайбу в ворота Богдана Дьяченко.

Таким образом, "Донбасс" оформил 24-ю победу подряд в заключительном матче Украинской хоккейной лиги в 2017 году.

"Донбасс" - "Кременчук" 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Луговой (Мазур, Коренчук - больш.), 18:54. 2:0 Лялька (Костиков), 20:38. 3:0 Коренчук (Захаров, Луговой – больш.), 24:57. 4:0 Костиков (Захаров, Лялька), 46:57. 5:0 Александров (Лялька, Коренчук - больш.), 55:59.

Составы:

"Донбасс": Дьяченко (Дуве); Луговой - Мазур - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Игнатенко - Шпак; Новиков - Коваленко - Мостовой, Григорьев - Фирсов; Ворона - Влад - Свищев, Ордынский.

"Кременчук": Петленко (Власенко); Костюк - Карпенко (К) - Бойков (А), Роганов - Козачук; Чернышенко (А) - Красильников - Алексанян-Петрович, Грицких - Наливайко; Ефимочкин - Шах - Полищук, Горлушко - Савицкий; Крючёнкин.

Игры УХЛ возобновятся уже в новом году - 6 января, когда пройдут сразу два матча 26-го тура. "Белый барс" примет "Волков", а "Донбасс" сыграет с "Динамо".

Как сообщала "Страна", ХК "Донбасс" довел победную серию в УХЛ до 23 матчей подряд. В предыдущем туре хоккеисты чемпиона Украины на выезде обыграли "Белый Барс".

Напомним турнирную таблицу и положение команд в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги.