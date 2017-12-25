Исчезнувший утром 25 декабря аккаунт основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Twitter вновь доступен.

По мнению ряда пользователей, профиль основателя сайта разоблачений WikiLeaks могли взломать.

В аккаунте самой WikiLeaks также говорится, что с физическим состоянием Джулиана Ассанжа, который находится в посольстве Эквадора в Лондоне, - никаких изменений не произошло.

Около 21:00 в твиттер-микроблоге Джулиана Ассанжа было опубликовано репост-сообщение, посвященное британскому Биллю о правах 1689 года.

И ни слова о причинах своего отсутствия в социальной сети.



Фото: twitter.com/julianassange

Как сообщала "Страна", Ассанж признался, откуда у Wikileaks электронные письма Клинтон. Вопреки слухам о хакерах, письма экс-госсекретаря США Клинтон были официально получены от Госдепа США на основе Закона о свободе информации 3 марта 2016 года.

Напомним, как Джулиан Ассанж прокомментировал решение властей Швеции снять с него обвинение.