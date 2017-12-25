Червонозаводской райсуд Харькова вынес приговор мошеннику, который организовал псевдообменку и выманил 514 тысяч у клиента. Об этом сообщает NewsRoom.

В конце августа обвиняемый нашел чужой паспорт, вклеил туда свое фото и арендовал помещение по нему. В тот же день он оборудовал пункт обмена валют. Затем разместил в интернете информацию, что он занимается обменными операциями, указал адрес, курс и номер телефона.

Через три дня по указанному адресу клиент принес 514 тысяч гривен, которые хотел обменять на $20 тысяч. Мошенник взял деньги через окошко, после чего сбежал через запасной выход. Однако через некоторое время его задержали.

В суде мошенник признал свою вину. Его приговорили к пяти годам условно за подделку документов и мошенничество.

Напомним, что в Харькове подорвали джип Dodge начальника отдела полиции.

Как сообщала "Страна", в селе под Харьковом жестоко убили двух пожилых женщин.