В понедельник, 25 декабря, в перерывах между осадками над Киевом засияла радуга. Необычное погодное явление заметили жители столицы.

Фото радуги киевляне опубликовали в сообществе "Мій Відрадний" в Facebook.

Фото: facebook.com/sergiy.lasikov

Фото: facebook.com/groups/Vidradny/

Видели радугу и в других районах Киева. Жители уверены, что это хороший знак. Считается, что человек, который ее увидел, непременно будет очень счастлив, а удача будет сопутствовать ему во всех начинаниях.

Фото: Svetlana Leshchenko

Как известно, увидеть радугу зимой – большая редкость.

Как сообщала "Страна", ранее в небе Сингапура появилась необычная огненная радуга.

Мы писали, что на Тайване сфотографировали радугу, которая стояла над горами целых 9 часов.

Также в Киеве на небе увидели роскошную осеннюю радугу.