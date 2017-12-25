Над Киевом в католическое Рождество появилась зимняя радуга
В понедельник, 25 декабря, в перерывах между осадками над Киевом засияла радуга. Необычное погодное явление заметили жители столицы.
Фото радуги киевляне опубликовали в сообществе "Мій Відрадний" в Facebook.
Фото: facebook.com/sergiy.lasikov
Фото: facebook.com/groups/Vidradny/
Видели радугу и в других районах Киева. Жители уверены, что это хороший знак. Считается, что человек, который ее увидел, непременно будет очень счастлив, а удача будет сопутствовать ему во всех начинаниях.
Фото: Svetlana Leshchenko
Как известно, увидеть радугу зимой – большая редкость.
Как сообщала "Страна", ранее в небе Сингапура появилась необычная огненная радуга.
Мы писали, что на Тайване сфотографировали радугу, которая стояла над горами целых 9 часов.
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