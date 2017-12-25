Космический телескоп Hubble зафиксировал туманность, похожую на рождественскую звезду.

Об этом сообщает NASA. "Hubble нашел в космосе нечто, похоже на красочное праздничное украшение", - говорится в сообщении. Это планетарная туманность NGC 6326 с яркими потоками газа, которые освещены центральной звездой, которая умирает.

Когда звезда стареет и так называемая "красная фаза" ее жизни заканчивается, она начинает выбрасывать газ со своей поверхности и остается горячий и компактный белый карлик.

Фото: nasa.gov

Иногда эти выбросы создают симметричные потоки газа, который светится. Но объект NGC 6326 гораздо менее структурирован. Он находится в созвездии Жертвенник на расстоянии около 11 тысяч световых лет от Земли. "Яркие синие и красные оттенки происходят от материала, что включает ионизированный кислород и водород, которые светятся под действием жесткого ультрафиолетового излучения от еще горячей центральной звезды", - отметили астрономы.

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