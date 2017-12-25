Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах в течение 25 - 26 декабря 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Предупреждение о лавинной опасности. 25 - 26 декабря в связи с оттепелью, в Карпатах сохраняется значительная (3 уровень) снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

Отметим, при третьем уровне (наивысший уровень - пятый - Прим. Ред.), по европейской классификации, лавины могут сойти на многих склонах даже в условиях несильного воздействия на снежные массы. На некоторых склонах могут сойти средние или крупные спонтанные лавины.

Как сообщала "Страна", ранее в горах на Закарпатье сошла лавина.

Мы писали, что на католическое Рождество в трех западных областях может начаться наводнение.

Также ранее стало известно, что на Закарпатье готовятся и к наводнению, и к возможному сходу лавин