Страна" продолжает проект "Битва синоптиков" очередным прогнозом погоды на неделю в Киеве. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 25 декабря 2017 года по 1 января 2018. В конце недели мы сравним прогнозы с тем, что происходило на самом деле, чтобы назвать самый точный и самый недостоверный из них.

Все ресурсы обещают теплую погоду на этой неделе: до +4...+7 днем. Самым теплым днем недели станет пятница, 29 декабря, когда воздух прогреется до +8. В этот же день синоптики обещают сильный дождь.

На новый год зимней сказки со снегом и морозом на улицах не ожидается. 31 декабря, ресурсы обещают небольшое похолодание, но днем все равно будет плюсовая температура до +2...+3. В новогоднюю ночь 0...+1. Что касается осадков, то одни сайты прогнозируют пасмурную погоду без осадков, другие переменную облачность, третьи - мокрый снег.

Сайт Укргидрометцентра прогнозирует потепление до +4...+7 с начала недели. В пятницу, 29 декабря, и утром 30-го небольшой дождь.

Сайт Sinoptik.ua обещает, что на этой неделе воздух днем прогреется до +4...+8. 25,29 и 30 декабря - дождь. Солнце выглянет во вторник, 26 декабря.

31 декабря днем +2, в ночь на 1 января -1. Пасмурно, без осадков.

Сайт Gismeteо обещает, что на неделе потеплее до +5...+7. Дождь обещают 25, 28, 29 и 30 декабря

31 декабря немного похолодает до +3 днем. В новогоднюю ночь на улице +2. Возможен дождь со снегом.

Ресурс Мeteoprog.ua пишет, что всю неделю в Киеве днем будет +4...+6. В пятницу, 29 декабря, потеплеет до +8. В этот день ресурс пообещал сильный дождь.

31 декабря переменная облачность без осадков. Днем +2, в ночь на 1 января +1.

Сайт Weather.com обещает, что на этой неделе в Киеве будет тепло до +4...+6 днем. В пятницу потеплеет до +8. Проливной дождь пройдет в понедельник и пятницу. В остальные дни без осадков.

31 декабря переменная облачность без осадков. Днем +3, ночью 0.

На прошлой неделе погода была следующей:



18 декабря, понедельник -1, снег

19 декабря вторник -2, снег

20 декабря, среда -2, снег

21 декабря, четверг -3, снег

22 декабря, пятница 0, дождь со снегом

23 декабря, суббота 0, дождь со снегом

24 декабря, воскресенье +6, дождь.

Таким образом, ближе всех был ресурс Gismeteо. Остальные не увидели потепления 24 декабря.

Напомним, что на прошлой неделе из-за снега и гололеда на одесской трассе возникла громадная пробка.

Как сообщала "Страна", синоптик предсказала оттепель 24-25 декабря.