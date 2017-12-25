В Одессе сегодня задержали нетрезвого водителя, который на своем Peugeot собирался заехать в супермаркет.

Об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Одессы.

Авто нарушителя столкнулось с автомобилем ВАЗ. ДТП произошло 25 декабря, около 9 часов утра, на пересечении улиц Старопортофранковской и Тираспольской.

Водитель-нарушитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Как говорят очевидцы, перед этим он разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет.

Позже его остановил экипаж патрульной полиции на улице Черноморского казачества.

На 26-летнего водителя Peugeot инспекторы составили протоколы.

Фото: facebook.com/odesapolice

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