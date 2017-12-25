Лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили намерен явиться на допрос в СБУ, который ранее был перенесен, во вторник, 26 декабря.

Об этом сообщают "Украинские новости" ссылаясь на пресс-службу Саакашвили.

Допрос запланирован на 11:00. До этого политик с адвокатами планирует сделать заявление для СМИ.

Отметим, ранее Саакашвили являлся в ГПУ, однако от допроса отказывался, требуя передачи своего дела в СБУ.

12 декабря ГПУ вызвала Саакашвили на допрос. Он подозревается в совершении преступлений по статьям 15, 28 и 256 УК Украины - "Покушение на преступление", "Совершение преступления группой лиц", а также "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

За день до этого Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения для Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщала "Страна", апатрида Саакашвили готовы принять в Нидерландах.

Мы писали, что Саакашвили с женой, собакой и ребенком заметили в "Борисполе".