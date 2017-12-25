В Николаеве 34-летний мужчина, пытаясь скрыться от полиции на автомобиле, врезался в забор и в результате опрокидывания транспортного средства погиб.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Происшествие произошло ранним утром в понедельник на ул. Троицкой. "По предварительным данным, водитель транспортного средства допустил грубое нарушение правил дорожного движения – проехал на красный сигнал светофора. Увидев это, патрульные полицейские подали световые и звуковые сигналы для остановки водителя. Проигнорировав сигналы полицейских, водитель набрал скорость и на улице Троицкой, не справившись с управлением, допустил столкновение с металлической оградой", - сообщают в полиции.

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Водитель в результате ДТП вылетел из машины и скончался от полученных травм, а его 36-летний пассажир был госпитализирован. Еще две пассажирки, находившиеся на заднем сидении авто, не пострадали.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", под Николаевом военные на грузовике протаранили остановку с людьми.

Мы писали, что на границе Николаевской и Херсонской области застрелили мужчину, который скрывался от погони на машине патрульных.