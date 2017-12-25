Появилось видео, как журналиста "Страны" Анастасию Товт сегодня задержали в Ватикане.

Телеканал Euronews обнародовал сюжет о том, как на площади Сан Пьетро в Ватикане сегодня правоохранители задержали полуобнаженную участницу Femen. В день католического Рождества она устроила акцию во время которой забралась на скульптурную композицию вертепа.

В конце видео видно, что двое правоохранителей также уводят журналиста "Страны", которая снимала репортаж.

Это произошло в Ватикане, около 11 утра. Семья Анастасии Товт сообщает, что не может с ней связаться после 10 утра.

Редакция "Страны" подчеркивает, что Анастасия Товт не является участницей группы Femen и находилась в Ватикане по редакционному заданию для написания репортажа.

Как сообщала "Страна", во время акции участница Femen выкрикивала лозунги против позиции католической церкви относительно абортов (католики их отвергают).

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!