Появилось видео, как журналиста "Страны" Анастасию Товт сегодня задержали в Ватикане.

Телеканал Euronews обнародовал сюжет о том, как на площади Сан Пьетро в Ватикане сегодня правоохранители задержали полуобнаженную участницу Femen. В день католического Рождества она устроила акцию во время которой забралась на скульптурную композицию вертепа.

В конце видео видно, что двое правоохранителей также уводят журналиста "Страны", которая снимала репортаж.

Это произошло в Ватикане, около 11 утра. Семья Анастасии Товт сообщает, что не может с ней связаться после 10 утра.

Редакция "Страны" подчеркивает, что Анастасия Товт не является участницей группы Femen и находилась в Ватикане по редакционному заданию для написания репортажа.

Как сообщала "Страна", во время акции участница Femen выкрикивала лозунги против позиции католической церкви относительно абортов (католики их отвергают).