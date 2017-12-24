В результате разрыва паропровода на тепловой электростанции в Восточном Китае погибло пять человек.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Трагедия произошла в субботу, 23 декабря, на тепловой электростанции в городе Цзясин провинции Чжэцзян, примерно в 13:47. В котельной на тепловой электростанции Фусинь в поселке Синьфэн района Наньху города Цзясин. В результате аварии 9 работников получили ранения. Четыре из них скончались в больнице в тот день.

Позже скончался еще одни человек.

Напомним, что на Филиппинах в результате масштабного пожара в торговом центре погибли 37 человек.

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