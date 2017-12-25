Впервые для украинцев католическое Рождество стало не только праздничным, но и выходным днем. В Сочельник, который католики отмечают в ночь с 24 на 25 декабря, "Страна" собрала все, что известно из истории и традиций празднования.

История праздника

Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к 4 веку. Согласно одной из гипотез, выбор даты Рождества произошел по причине одновременного празднования ранними христианами Боговоплощения (зачатия Христа) и Пасхи. В этот же день на небе зажглась и звезда, извещающая о рождении Спасителя.

Традиции католического Рождества

Празднование Рождества Христова четко распланировано и соблюдается столетиями.

Готовясь к Рождеству, верующие украшают дом яслями с фигурами родившегося Иисуса, его матери Девы Марии, волхвами. По дому расставляют соломенные композиции, омелу. Дети изготавливают рождественские игрушки: животные, фонарики, сердечки, которые потом помещают на елку в качестве украшения. Поэтому новогоднее дерево всегда разное.

Пост накануне Рождества

Практически каждый католик соблюдает традицию строгого поста в день перед Рождеством – 24 декабря. В этот день едят только сочиво – зерна ячменя или пшеницы, которые отваривают в воде и добавляют мед для вкуса. Пост заканчивается с появлением на небе первой звезды.

Ясли - обязательный атрибут католического Рождества

У римо-католиков принято устанавливать у рождественской елки ясли, в которые помещают фигурку младенца Иисуса. Дети могут примерить на себя роль пастушков в ожидании ангела и радостной вести о рождении Иисуса.

В образе ангелов зажигаются огоньки вокруг рождественского вертепа, который устанавливается также у елки.

Месса в костеле

Обязательно надо посетить вечернюю торжественную мессу в костеле. На протяжении всего дня, до наступления праздника, можно зайти в храм для покаяния в грехах и исповеди.

Блюда

На стол в сочельник римо-католики готовят 12 постных блюд, включая кутью, а также делятся оплатком – пресным хлебом из воды и муки. На праздничное рождественское застолье выпекают утку, смазанную специальным маринадом. Перед трапезой читают молитву и Библию. Потом вместе поют колядки.

Как сообщала "Страна", президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством. Он сказал, что будет праздновать дважды.

Напомним, появилось видео, как посольство Великобритании смайликами поздравило Украину с Рождеством.