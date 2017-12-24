Немецкий концерн Siemens в судебном процессе против структур госкорпорации "Ростех"- ОАО и ООО "Технопромэкспорт" не доказал, что дочерняя компания "Сименс технологии газовых турбин" была обманута при заключении контракта на поставку газовых турбин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

Ранее Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в удовлетворении иска к структурам Ростеха о возврате газовых турбин, поставленных в Крым в обход санкций Евросоюза.

Siemens в суде заявлял, что при заключении контракта "Технопромэкспорт" обманул поставщиков и решил "под предлогом реализации проекта на Таманском полуострове закупить необходимое оборудование и на самом деле использовать его на территории Крыма".

Доказательств того, что ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее представление о характере сделки в материалы дела не представлено.

Суд также не нашел оснований для удовлетворения встречного иска "Технопромэкспорта" про ущерб суверенитету России. Речь идет о пунктах, которые, по заявлению Siemens, были включены в контракт с целью избежать нарушения санкций Евросоюза.

Как сообщала "Страна", Siemens заключила с Россией новый контракт после скандала с турбинами в Крыму.