В общежитии Запорожья взорвалась граната, двое погибших
В Запорожье в результате взрыва гранаты в общежитии погибли два человека. Об этом сообщает УНН.
По словам спикера полиции области Екатерины Людвик, полиция заметила выбито окно в общежитии, однако чтобы попасть внутрь помещения пришлось вызывать ГосЧС.
Двери в комнату были заблокированы.
В помещении правоохранители обнаружили тело женщины, которая погибла на месте в результате взрыва боевой гранаты и человека, который еще дышал.
Пострадавшего транспортировали в больницу, однако спасти его не удалось.
Гранату взорвал ранее судимый за хранение оружия (статья 263 УК) потерпевший, который в 2011 году уже стрелял в женщину.
Фото: unn.com.ua
На месте взрыва Фото: unn.com.ua
Как сообщала "Страна", в аэропорту Запорожья преступник пытался себя зарезать, когда его опознали.
Напомним также, что в Запорожской области мужчина подорвал себя гранатой после неудачной попытки отравиться таблетками.