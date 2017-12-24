В Запорожье в результате взрыва гранаты в общежитии погибли два человека. Об этом сообщает УНН.

По словам спикера полиции области Екатерины Людвик, полиция заметила выбито окно в общежитии, однако чтобы попасть внутрь помещения пришлось вызывать ГосЧС.

Двери в комнату были заблокированы.

В помещении правоохранители обнаружили тело женщины, которая погибла на месте в результате взрыва боевой гранаты и человека, который еще дышал.

Пострадавшего транспортировали в больницу, однако спасти его не удалось.

Гранату взорвал ранее судимый за хранение оружия (статья 263 УК) потерпевший, который в 2011 году уже стрелял в женщину.

Фото: unn.com.ua

На месте взрыва Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", в аэропорту Запорожья преступник пытался себя зарезать, когда его опознали.

Напомним также, что в Запорожской области мужчина подорвал себя гранатой после неудачной попытки отравиться таблетками.