Американская теннисистка Серена Уильямс, которая родила дочь и вышла замуж за миллионера, объявила о возвращении в профессиональный спорт. Об этом сообщает ВВС.

Уже на следующей неделе спортсменка сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби.

А 30 декабря 36-летняя экс-первая ракетка мира сразится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Уильямс-младшая, которая выиграла 23 турнира "Большого Шлема" заявила, что очень рада вернуться на корт. Последний раз она сыграла матч на профессиональном уровне в январе на Australian Open, который выиграла. Тренер спортсменки Патрик Муратоглу заявил, что пока не ясно, сыграет она на Открытом чемпионате Австралии в этом году. Но директор турнира сказал, что Уильямс, скорее всего, выступит в Мельбурне.

Сейчас она занимает двадцать второе место в мировом рейтинге, и ей не понадобится wild card для участия.

Как сообщала "Страна", в сентябре Серена родила дочь в клинике в штате Флорида. Она также завела инстаграм для своей новорожденной дочери.